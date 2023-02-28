Запад столкнулся с проблемами: что повлекли за собой санкции против РФ

Санкции, введенные Западом в отношении России, негативно отразились на странах, которые приняли различные меры. Газета «Комсомольская правда» разбиралась, с какими проблемами столкнулись государства, присоединившиеся к санкционной кампании.

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Энергетика

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По словам финансового аналитика Михаила Беляева, эмбарго на российские энергоресурсы нанесли самый большой удар по Европе. Он указал на значительное подорожание газа, топлива и нефтепродуктов на континенте.

«В результате страны Западной Европы стоят на грани кризиса», - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что государства прилагают усилия по замещению российских поставок, однако объема все равно не хватает. Кроме того, покупки нефти и газа в других странах обходятся дороже, отметил эксперт. Он напомнил о том, что на Западе в прошлом году цена газа доходила до $3500 за тысячу кубометров.

Взлетело в цене и электричество, напомнил эксперт. В частности, прошлым летом оптовая стоимость электроэнергии с поставкой на следующий год во Франции и Германии составляла более 1000 евро за мегаватт-час. Данный показатель в 10 раз превышает уровень предыдущего года.

Инфляция

В Европе, помимо газа и электричества, подорожали продукты и товары. Беляев отметил, что цены в ЕС за прошлый год поднялись на 10%. Согласно ожиданиям Еврокомиссии, инфляция в еврозоне в 2023 году достигнет 5,6%.

В Болгарии наблюдается самая тяжелая ситуация, уточнил эксперт. Там за прошлый год цены поднялись до 15%. Изменились в большую сторону и счета за электричество - на 40 - 50%. В некоторых случаях речь идет о росте в 100%. Значительно поднялись цены на арендную плату – на 20%.

«В Германии инфляция, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, составила 10,4%. Такой уровень тут же окрестили историческим», - пишет газета.

Массовые увольнения

Кроме того, в Европе наблюдаются массовые увольнения работников. Согласно данным New York Times, промышленное производство в еврозоне в середине прошлого года упало на 2,3%.

Производители увольняют рабочих и закрывают линии, поскольку не в силах платить за газ и электричество.