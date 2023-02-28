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49 минут назад

Премьер Моравецкий: Польша в марте сведет использование российской нефти к нулю

Газета.Ruиещё 1

Польша в феврале и марте окончательно перестанет использовать поставляемую в страну российскую нефть. Об этом сообщил 28 февраля на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

Польша в марте сведет использование российской нефти к нулю
Фото: EPAEPA

По словам политика, в последнее время Польша довела объем используемой нефти РФ до 10%.

«Февраль, март, по информации концерна Orlen, будет 0%, то есть число, близкое к нулю», — сказал Моравецкий.

Ранее официальный представитель российской нефтепроводной госкомпании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что сейчас компания не осуществляет транспортировку нефти в направлении Польши из-за неуплаты.

В начале февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Польша собирается в феврале вдвое сократить импорт нефти из России по нефтепроводу «Дружба».

1 февраля польский энергетический концерн ORLEN заявил о готовности полностью отказаться от поставок российской нефти.

Экономика,Матеуш Моравецкий,Игорь Демин,Транснефть,
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