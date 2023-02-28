Польша в марте сведет использование российской нефти к нулю

Польша в феврале и марте окончательно перестанет использовать поставляемую в страну российскую нефть. Об этом сообщил 28 февраля на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

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По словам политика, в последнее время Польша довела объем используемой нефти РФ до 10%.

«Февраль, март, по информации концерна Orlen, будет 0%, то есть число, близкое к нулю», — сказал Моравецкий.

Ранее официальный представитель российской нефтепроводной госкомпании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что сейчас компания не осуществляет транспортировку нефти в направлении Польши из-за неуплаты.

В начале февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Польша собирается в феврале вдвое сократить импорт нефти из России по нефтепроводу «Дружба».