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1 час назад

Белоруссия возьмет у РФ кредит на строительство АЭС

Lenta.ruиещё 2

Правительство Белоруссии поручило подписать с Россией протокол о кредите на постройку атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет РИА Новости.

Белоруссия возьмет у РФ кредит на строительство АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Россия должна согласовать проект протокола в межправсоглашение о кредите на строительство БелАЭС. Кабмин Белоруссии обязал министерство финансов провести переговоры и подписать с Москвой проект протокола в межправительственное соглашение о кредите.

Ранее замминистра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик заявил, что Минск планирует нарастить экспорт промышленной продукции в Россию на десять процентов в 2023 году. Замглавы ведомства отметил, что работа ведется с положительной динамикой, по итогам года по сравнению с 2022 годом планируется темп роста в 110 процентов. В 2022 году белорусская промышленность нарастила поставки в Россию на 50 процентов.

Экономика,Дмитрий Харитончик,
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