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22 минуты назад

Названы оказавшиеся в десятом пакете санкций ЕС товары

Лера Букина

Десятый пакет ограничений Евросоюза в отношении России включает в себя запрет на ввоз в страну свыше 200 наименований промышленных товаров примерно на 11,4 миллиарда евро. Об этом сообщает РБК.

Названы оказавшиеся в десятом пакете санкций ЕС товары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди продукции, запрещенной к отправке, - станки и прессы для металлургической промышленности, жидкостные фильтры, зубчатые колеса, металлоконструкции и многие другие товары, которые используются в производственном цикле.

Санкции также затронули антенны и антенные отражатели, электрические переключатели, а также цифровые камеры.

Евросоюз пояснил, что введение соответствующего запрета связано с тем, что данная продукция может улучшать промышленный потенциал России. Согласно решению сторон, покупатели могут получить товары до 27 марта по определенным договорам. Речь идет о тех, которые были подписаны до 26 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что организациям, попавшим в санкционный список, теперь необходимо докладывать регуляторам о своих активах в странах Европы. Такое обязательство ввел Совет Евросоюза. Кроме того, таким компаниям нужно сотрудничать с местными властями в работе над их блокировкой. Отмечалось, что Евросоюз будет рассматривать невыполнение этих требований как обход рестрикций.

25 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзом был введен в действие десятый пакет санкций против России. По его словам, новые ограничения направлены на тех, «кто играет важную роль в агрессивной войне».

Экономика,Жозеп Боррель,Совет Европы,ЕС,
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