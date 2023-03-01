Названы оказавшиеся в десятом пакете санкций ЕС товары

Десятый пакет ограничений Евросоюза в отношении России включает в себя запрет на ввоз в страну свыше 200 наименований промышленных товаров примерно на 11,4 миллиарда евро. Об этом сообщает РБК.

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Среди продукции, запрещенной к отправке, - станки и прессы для металлургической промышленности, жидкостные фильтры, зубчатые колеса, металлоконструкции и многие другие товары, которые используются в производственном цикле.

Санкции также затронули антенны и антенные отражатели, электрические переключатели, а также цифровые камеры.

Евросоюз пояснил, что введение соответствующего запрета связано с тем, что данная продукция может улучшать промышленный потенциал России. Согласно решению сторон, покупатели могут получить товары до 27 марта по определенным договорам. Речь идет о тех, которые были подписаны до 26 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что организациям, попавшим в санкционный список, теперь необходимо докладывать регуляторам о своих активах в странах Европы. Такое обязательство ввел Совет Евросоюза. Кроме того, таким компаниям нужно сотрудничать с местными властями в работе над их блокировкой. Отмечалось, что Евросоюз будет рассматривать невыполнение этих требований как обход рестрикций.