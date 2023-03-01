WSJ: представитель Минфина США посетил Китай

Заместитель помощника министра финансов США по делам Азии Роберт Капрот посетил на прошлой неделе Китай для обсуждения экономических вопросов, несмотря на разногласия между двумя странами. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Капрот посетил Пекин и провел конструктивные встречи с китайскими коллегами. Как отмечает издание, переговоры проходили в непростое время на фоне отмены визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР из-за инцидента с китайским аэростатом.

"Подход администрации [президента США Джо Байдена ] к Китаю не изменился <...>. Мы по-прежнему считаем, что сейчас как никогда важно держать линии связи открытыми. В то же время администрация всегда будет делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности", - приводит газета выдержку из заявления представителя Минфина.

Ранее власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай осуществлял сбор важной информации. МИД КНР в связи с этим выразил протест против нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.