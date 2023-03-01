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48 минут назад

Дума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты за 2022 год

ТАССиещё 1

Госдума на пленарном заседании 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты в 2022 году. Такое решение принял Совет Думы на заседании в среду, сообщил журналистам источник в палате парламента.

Дума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты за 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Совет Думы согласился с предложениями комитета по контролю о подготовке к рассмотрению Госдумой вопроса об отчете о работе Счетной палаты РФ в 2022 году. Отчет будет заслушан 16 марта на пленарном заседании", - отметил источник.

Отчет Счетной палаты в Думе 16 марта представит и.о. председателя Галина Изотова. Об этом сообщил Морозов

Экономика,Галина Изотова,Счетная палата,Госдума,
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