Дума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты за 2022 год

Госдума на пленарном заседании 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты в 2022 году. Такое решение принял Совет Думы на заседании в среду, сообщил журналистам источник в палате парламента.
"Совет Думы согласился с предложениями комитета по контролю о подготовке к рассмотрению Госдумой вопроса об отчете о работе Счетной палаты РФ в 2022 году. Отчет будет заслушан 16 марта на пленарном заседании", - отметил источник.
Отчет Счетной палаты в Думе 16 марта представит и.о. председателя Галина Изотова. Об этом сообщил Морозов