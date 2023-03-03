Еще одна страна предложила России сотрудничество в добыче нефти

«Россия – государство с большими технологическими возможностями, поэтому мы открыты к сотрудничеству с ней в вопросах добычи нефти, даже в развитии инфраструктуры. Мы начали переговоры с российскими компаниями, в частности с "Роснефтью" и "Зарубежнефтью"», - цитирует Абдаллу РИА Новости.