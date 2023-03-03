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18 минут назад

Судан готов сотрудничать с Россией в добыче нефти

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Исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла заявил, что его страна открыта к сотрудничеству с РФ в вопросах добычи нефти.

Еще одна страна предложила России сотрудничество в добыче нефти
Фото: ТАССТАСС

«Россия – государство с большими технологическими возможностями, поэтому мы открыты к сотрудничеству с ней в вопросах добычи нефти, даже в развитии инфраструктуры. Мы начали переговоры с российскими компаниями, в частности с "Роснефтью" и "Зарубежнефтью"», - цитирует Абдаллу РИА Новости.

Ранее аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский отметил, что в первой половине 2023 года особенных изменений на рынке нефти не предвидится, а во втором полугодии некоторые эксперты ждут роста производства в Китае и, соответственно, дефицита энергоносителей.

Таинственный флот стал помогать России перевозить нефть по миру

Экономика,Дмитрий Голубовский,Зарубежнефть,Роснефть,
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