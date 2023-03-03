Еще одна страна предложила России сотрудничество в добыче нефти

Исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла заявил, что его страна открыта к сотрудничеству с РФ в вопросах добычи нефти.
«Россия – государство с большими технологическими возможностями, поэтому мы открыты к сотрудничеству с ней в вопросах добычи нефти, даже в развитии инфраструктуры. Мы начали переговоры с российскими компаниями, в частности с "Роснефтью" и "Зарубежнефтью"», - цитирует Абдаллу РИА Новости.
Ранее аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский отметил, что в первой половине 2023 года особенных изменений на рынке нефти не предвидится, а во втором полугодии некоторые эксперты ждут роста производства в Китае и, соответственно, дефицита энергоносителей.