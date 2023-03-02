Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов

Вечерняя Москва

Гражданка КНР попыталась незаконно перевезти из России в Китай 95 тысяч долларов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в Уссурийской таможне.

Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов
Фото: Артур Новосильцев / АГН МоскваАртур Новосильцев / АГН Москва

— При прохождении таможенного контроля с использованием досмотровой рентгеновской техники у гражданки КНР в дамской сумке и чемодане таможенники обнаружили незадекларированные денежные средства: 6,3 миллиона рублей и 7,8 тысячи юаней, — говорится в сообщении.

По словам женщины, она не стала декларировать деньги, так как боялась, что их украдут в пути, передает РИА Новости.

Другой случай произошел на таможне в Москве. В аэропорту Домодедово иностранка пыталась незаконно провезти нательные кресты с бриллиантами, стоимость которых оценивается в 13 миллионов рублей.

Экономика,Аэропорт Домодедово,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий