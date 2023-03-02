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1 час назад

Немецкая партия АдГ призвала восстановить "Северный поток" на фоне высокой инфляции

Газета.Ruиещё 1

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала восстановить газопровод «Северный поток» на фоне публикаций о высокой инфляции. Об этом говорится в аккаунте партии в Twitter.

В Германии призвали восстановить «Северный поток»
Фото: ТАССТАСС

«В феврале в Германии ... была огромная инфляция в 8,7% ... Нужно выполнить требования АдГ: снизить налоги, прекратить энергетический поворот, а также отремонтировать и использовать «Северный поток», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 говорил, что Москва настаивает на быстром и честном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» со своим участием.

Лавров заявил, что российская сторона была шокирована безнаказанной диверсией на магистральных газопроводах «в зоне ответственности НАТО и ЕС».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайра в уходе от ответа о виновных в подрыве «Северных потоков».

Экономика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ЕС,
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