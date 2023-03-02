В Германии призвали восстановить «Северный поток»

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала восстановить газопровод «Северный поток» на фоне публикаций о высокой инфляции. Об этом говорится в аккаунте партии в Twitter.

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«В феврале в Германии ... была огромная инфляция в 8,7% ... Нужно выполнить требования АдГ: снизить налоги, прекратить энергетический поворот, а также отремонтировать и использовать «Северный поток», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 говорил, что Москва настаивает на быстром и честном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» со своим участием.

Лавров заявил, что российская сторона была шокирована безнаказанной диверсией на магистральных газопроводах «в зоне ответственности НАТО и ЕС».