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1 час назад

В ЦБ объявили о продлении всех валютных ограничений

Лера Букина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала продление всех ограничений на движение капитала, введенных в 2022 году, передает ТАСС.

Речь идет о лимитах, срок которых истекает. Председатель Центробанка уточнила, что меры были крайне важны для того, чтобы быстро стабилизировать ситуацию. Кроме того, она отметила, что в течение года регулятор отменил или смягчил многие из них.

При этом, по словам Набиуллиной, в дальнейшем «принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится». В этой связи в стране сохранят ограничения, добавила она.

Годом ранее Банком России был ограничен оборот наличной валюты. Этому предшествовали санкции, введенные Западом в ответ на военную спецоперацию на Украине. Тогда ЦБ решил ввести запрет на приобретение наличной валюты физическими лицами и ограничить ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября. Некоторое время спустя регулятором были продлены эти ограничения на 6 месяцев. Так, они должны были продлиться до 9 марта текущего года.

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Кроме того, президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, в соответствии с которым был введен запрет на вывоз из страны наличной валюты в размере более $10 тыс.

Ранее стало известно, что Ассоциация банков России выступила за повышение недекларируемого лимита на ввоз в страну иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов. В скором времени АБР обратится по данному вопросу в Федеральную таможенную службу.

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