ЦБ: выпуск карт "Мир" вырос на 60% в 2022 году

«Если говорить о цифрах, то карта МИР сейчас — это 182 млн выпущенных карт. Должна сказать, что в основном это был рост органический, потому что мы сохранили обработку карт международных платёжных систем в стране. Мы специально это сделали, чтобы у клиентов не было шока с возможным переходом резким на Национальную платежную систему», — цитирует её ТАСС.