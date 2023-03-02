ЦБ летом представит модернизированные банкноты в 1000 и 5000 рублей

Центробанк намеревается представить более износоустойчивые банкноты с улучшенным дизайном, рассказал зампред ЦБ Сергей Белов. Об этом пишет «Прайм».
Белов пояснил на встрече АБР, что презентация новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей запланирована на лето 2023 года.
Зампред уточнил, что новые купюры «будут иметь совершенный защитный комплекс». Кроме того, специалисты работают над улучшением дизайна банкнот, стремятся сделать их более износоустойчивыми.
Ранее в ЦБ сообщили, что в текущем году прибыль российских финансовых организаций может составить свыше 1 трлн рублей.