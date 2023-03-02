ЦБ летом представит модернизированные банкноты в 1000 и 5000 рублей

Центробанк намеревается представить более износоустойчивые банкноты с улучшенным дизайном, рассказал зампред ЦБ Сергей Белов. Об этом пишет «Прайм».

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Белов пояснил на встрече АБР, что презентация новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей запланирована на лето 2023 года.

Зампред уточнил, что новые купюры «будут иметь совершенный защитный комплекс». Кроме того, специалисты работают над улучшением дизайна банкнот, стремятся сделать их более износоустойчивыми.