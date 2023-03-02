Цифровой рубль: что это, как будет работать и когда введут в России?

С апреля 2023 года Центробанк России запускает тестирование цифрового рубля. Что это за валюта, какими особенностями обладает и как можно использовать цифровой рубль, разбирался «Рамблер».

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Что такое цифровой рубль?

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Общественные консультации по поводу введения нового вида валюты в России были начаты Центробанком еще в 2020 году.

«Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей», - отмечается в докладе, опубликованном на сайте регулятора.

Как и все электронные деньги, цифровой рубль будет существовать в виртуальном пространстве. Однако, в отличие от популярных криптовалют, его выпустит Банк России, регулятор также гарантирует, что «все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них».

Электронные кошельки, в которых будет храниться новая валюта, будут создаваться на специальной платформе. Физическим лицам станут доступны персонифицированные и неперсонифицированные хранилища, юридическим — только корпоративные кошельки.

Варианты использования цифрового рубля

Регулятор ожидает, что введение цифрового рубля поможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее, а также снизит зависимость «от отдельных провайдеров» и поддержит развитие цифровой экономики.

При этом равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов приведет к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций, отмечает РБК.

Для использования криптовалюты пользователи будут регистрироваться в специальном цифровом кошельке, который будет поддерживаться Центральным Банком России или лицензированными операторами. После регистрации они получат доступ к своему аккаунту, где будет храниться их криптовалюта.

«Точно так же, как и наличные и безналичные рубли, цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей организациям и государству, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами, а также с цифровыми финансовыми активами. Пополнять свои средства в цифровом рубле возможно за счет средств с банковского счета или карты, а также за счет наличных», - отметил Центробанк России.

Внедряя такое платежное средство, государство сможет лучше контролировать расходование бюджетных средств, уменьшит затраты на администрирование платежей и имеет все возможности упростить трансграничные переводы, считают Banki.ru.

При этом эксперты отмечают, что существующий механизм киберустойчивости банковского сектора может не справиться с угрозами для новой формы валюты. К рискам относятся хищение профиля пользователя через взлом личного кабинета или из-за ошибки при идентификации, повторное использование одной и той же цифровой валюты при офлайн-расчетах, доступ к расчетам с цифровым рублем финтех-компаний.

Введение цифрового рубля в России

Основное отличие цифрового рубля в том, что он хранится исключительно в криптовалютном кошельке на спецплатфрме, а не на банковском счете в конкретном банке, и имеет форму уникального цифрового кода. При этом проводить расчеты можно будет через мобильные приложения банков, как в онлайн, так и в офлайн-режимах.

Тестирование цифрового рубля начинается 1 апреля 2023 года. Банки-участники программы отбирают для эксперимента «смельчаков» как среди клиентов, так и среди торговых компаний, пишет «Комсомольская правда».

«Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность», - пояснила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

В процессе тестирования финансовые организации выясняют, в том числе и то, насколько их мобильные приложения совместимы с платформой, и приводят их в соответствие.

«Всю информацию об операциях и трансакциях с цифровым рублем пользователь получает с тестового контура платформы цифрового рубля Банка России — она мгновенно отражается на балансе цифрового кошелька клиента в банковском приложении. Пользователь будет иметь доступ к своим деньгам независимо от того, в каком банке они размещены», - пояснили в пресс-службе ТКБ.

Скорее всего, цифровой рубль будет основан на технологии блокчейн, что позволит отслеживать движение каждого рубля и восстанавливать историю его передвижения. Кроме того, каждый цифровой рубль будет иметь уникальный номер, который поможет контролировать его перемещение, отмечает vc.ru.