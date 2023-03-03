В России высказались о будущем зерновой сделки

«Эта сделка была заключена в обмен на нашу позитивную позицию, у нас тоже появились права на вывоз зерна, а самое главное — право на вывоз наших удобрений. Более того, мы эти удобрения не продаем, а бесплатно отдаем африканским нуждающимся странам. Свою часть по вывозу зерна они выполнили, причем зерно пошло не беднейшим странам, а достаточно развитым, например, Испании, Италии, другим странам. А про нас они забыли, поэтому ради чего нам заниматься подобной деятельностью? Я считаю, это совершенно несправедливо. Постоянная попытка обмануть Россию вошла уже в привычку у западных стран. Пока мы не получим четкие гарантии, что наши условия тоже будут выполняться, сделку продлевать смысла нет», — сказал сенатор.