В нескольких регионах РФ вводятся в обращение банкноты 5 и 10 рублей

В нескольких российских регионах постепенно вводятся в обращение банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Отмечается, что сообщения о возобновлении печати купюр небольшого номинала появились в СМИ в июле 2022 года.
Зампред ЦБ РФ Сергей Белов пояснил, что в конце прошлого года пяти- и десятирублевые купюры были завезены в несколько субъектов страны. Он добавил, что они уже вводятся в обращение.
Ранее чиновник сообщил, что ЦБ планирует в ближнесрочной перспективе ввести в оборот улучшенные банкноты в 1000 и 5000 рублей.