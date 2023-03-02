В нескольких регионах РФ вводятся в обращение банкноты 5 и 10 рублей

В нескольких российских регионах постепенно вводятся в обращение банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

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Отмечается, что сообщения о возобновлении печати купюр небольшого номинала появились в СМИ в июле 2022 года.

Зампред ЦБ РФ Сергей Белов пояснил, что в конце прошлого года пяти- и десятирублевые купюры были завезены в несколько субъектов страны. Он добавил, что они уже вводятся в обращение.