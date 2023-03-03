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55 минут назад

Посол заявил о скором запуске российской платежной системы на Кубе

Lenta.ruиещё 2

Посол России в Гаване Андрей Гуськов рассказал о скором запуске российской платежной системы «Мир» на Кубе в беседе с РИА Новости.

Посол заявил о скором запуске российской платежной системы на Кубе
Фото: ТАССТАСС

По информации кубинской стороны, работа над запуском системы в этой близка к завершению, отметил Гуськов.

«Ее использование должно позитивно сказаться на увеличении потока российских туристов на остров», — добавил он.

В октябре пресс-служба кубинского посольства в Москве анонсировала, что карты «Мир» начнут принимать на Кубе до конца 2022 года. Над внедрением системы Гавана работает совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) с конца 2021 года.

В настоящее время картой мир можно воспользоваться в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Экономика,Андрей Гуськов,НСПК,
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