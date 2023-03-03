Посол заявил о скором запуске российской платежной системы на Кубе

Посол России в Гаване Андрей Гуськов рассказал о скором запуске российской платежной системы «Мир» на Кубе в беседе с РИА Новости.

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По информации кубинской стороны, работа над запуском системы в этой близка к завершению, отметил Гуськов.

«Ее использование должно позитивно сказаться на увеличении потока российских туристов на остров», — добавил он.