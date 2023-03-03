Губернатор Петербурга оценил ущерб экономике города из-за санкций

По его словам, в прошлом году этот показатель оказался ничтожным. При этом отмечается, что потери понесла автомобильная промышленность, которая в настоящее время парализована. Беглов отмечет, что сегодня с федеральным центром идет работа над переформатированием данной отрасли экономики Санкт-Петербурга. Вместо производства машин могут появиться другие направления.

Губернатор отметил, что в прочих отраслях большинство компаний сменили собственника или название торговых марок, возобновив деятельность и выплату налогов. При этом компании, которые прекратили или приостановили свою работу, а таковых насчитывается не более 1 процента от текущего объема доходов Петербурга, приносили в бюджет города около 9 миллиардов рублей. Эти потери восполняются благодаря усилению производства в других отраслях, подчеркнул Беглов.