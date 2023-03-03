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55 минут назад

В Минфине сообщили, что бюджет в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов

ТАССиещё 6

Бюджет, предварительно, недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов в марте этого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале Минфина РФ.

Минфин назвал ожидаемую сумму недополученных нефтедоходов в марте
Фото: ТАССТАСС

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2023 года в размере минус 132,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2023 года составило 12,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что, таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 119,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2023 года по 6 апреля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,4 млрд рублей.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что нефтегазовый комплекс РФ работает в штатном режиме.

Нефтяные международные санкции вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Президент России Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.

Экономика,Александр Новак,Владимир Путин,Минфин России,ЕС,
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