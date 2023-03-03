Описаны «красные флаги» для сделок по обходу санкций против РФ

Вашингтон составил рекомендации по борьбе с обходом ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ, который составили Минторг, Минюст и Минфин США.

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Есть так называемые «красные флаги», которые могут свидетельствовать о попытке обхода рестрикций. Речь идет, в частности, об использовании подставных фирм для того, чтобы проводить банковские международные переводы. Внимание будут обращать на привлечение финансовых учреждений в юрисдикциях, которые отличаются от места регистрации компании. Другой сигнал – отказ покупателя от предоставления данных о конечном использовании продукта. Это касается также заполнения формы конечного пользователя.

В список также попали нежелание прибегать к базовой установке, обучению и техническому обслуживанию купленной продукции, различие между IP-адресом клиента и той локацией, которую он назвал, проведение сделок с фирмами, которые не распространены в интернете или не представлены совсем.

Насторожит и осуществление поставок товаров через некоторые территории. Речь идет о КНР (в том числе Гонконге и Макао), Армении, Турции, и Узбекистане. Также об обходе рестрикций может говорить поступление платежа от компании или из государства, которое не указано в качестве конечного пользователя.