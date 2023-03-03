Традиционная добыча нефти в России мало зависима от западного оборудования. В основном западные технологии используются для извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти и для шельфовых проектов. Но шельфовые проекты не играют принципиальной роли в общем объеме добычи нефти. И к 2030 году они точно не станут значимым фактором. А трудноизвлекаемые запасы нефти - это важный вопрос. И здесь действительно существуют риски. Скорее всего, когда в "Яков и Партнеры" говорят о снижении добычи на 20% к 2030 году, имеются в виду в основном трудноизвлекаемые запасы.



Но импортозамещение в этой области идет, оно особенно активизировалось после 2014 года. Сейчас нельзя сказать, что компании в этом направлении ничего не делают. При этом на сегодняшний день остается достаточно большая область оборудования и технологий, которые можно и следует заменить.

Алексей Белогорьев Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)