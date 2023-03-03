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24 минуты назад

Эксперт оценил прогноз по снижению добычи нефти в РФ на 20% к 2030 году

Семён Капранов
Алексей Белогорьевэксперт

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные исследования консалтинговой компании "Яков и Партнеры", согласно которым добыча нефти в России может упасть на 20% к 2030 году, если российские компании не начнут ускоренно замещать западное оборудование и развивать свой нефтесервис.

Традиционная добыча нефти в России мало зависима от западного оборудования. В основном западные технологии используются для извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти и для шельфовых проектов. Но шельфовые проекты не играют принципиальной роли в общем объеме добычи нефти. И к 2030 году они точно не станут значимым фактором. А трудноизвлекаемые запасы нефти - это важный вопрос. И здесь действительно существуют риски. Скорее всего, когда в "Яков и Партнеры" говорят о снижении добычи на 20% к 2030 году, имеются в виду в основном трудноизвлекаемые запасы.

Но импортозамещение в этой области идет, оно особенно активизировалось после 2014 года. Сейчас нельзя сказать, что компании в этом направлении ничего не делают. При этом на сегодняшний день остается достаточно большая область оборудования и технологий, которые можно и следует заменить.
Алексей Белогорьев
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)

Эксперт также рассказал о ситуации с нефтесервисными услугами на российском рынке нефти.

"Здесь российский рынок не то чтобы автономен, но он достаточно неплохо себя чувствует. Тем более с него ушли далеко не все западные компании, а подготовленные ими кадры в основном остались. Да, в части оказания услуг - от бурения до сейсморазведки - есть проблемы по отдельным компонентам, но, на мой взгляд, они не носят системный характер", — отметил специалист.

Вместе с тем Белогорьев допустил, что без доступа к западным технологиям к 2030 году в России произойдет снижение добычи нефти.

"О величине этого снижения можно дискутировать. Я не уверен, что оно составит 20% от текущего уровня добычи, мне кажется - меньше. Я бы говорил про 10-15%. Но все завит от того, как и что подсчитывать", — заявил эксперт.

Он добавил, что в мире существует мало примеров стран, где нефтегазовая отрасль развивалась бы автономно.

"Все страны пытаются использовать опыт друг друга. И в этом смысле западные компании обладают уникальными компетенциями, которых пока нет, допустим, у Китая или Индии. Даже на примере Венесуэлы и Ирана можно увидеть, что без западных технологий развивать собственную нефтегазодобычу достаточно сложно. У России тут более выгодные позиции, потому что у страны все-таки есть богатый научно-производственный капитал в нефтегазовой отрасли, который, конечно, значительно больше, чем у тех же Ирана и тем более Венесуэлы. Но и масштаб нашей отрасли больше", — рассказал аналитик.

В России достаточно сложная структура запасов полезных ископаемых, особенно нефти, и в последние годы она ухудшается, подчеркнул Белогорьев.

"Запасы постепенно становятся все менее рентабельными и все более сложными в разработке. И из-за этого, конечно, нужно привлечение самых разных технологий, в том числе западных... Однако сейчас у нас основные проблемы - со спросом, прежде всего на нефтепродукты. И в ближайшие несколько лет, по крайней мере, ограничение будет именно со стороны спроса, нежели со стороны добычи", — заключил специалист.

Ранее, как передавало РБК, в консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (бывшее McKinsey в России) предупредили, что уже к 2030 году добыча нефти в России может упасть на 20%, если российские нефтяные компании не начнут ускоренно развивать собственный нефтесервис и замещать западное оборудование на адекватные аналоги. Авторы отчета отмечали, что стабильность отечественного нефтесервиса в первую очередь обеспечивается большой долей высокотехнологичных сервисов западных компаний. Однако они после начала боевых действий на Украине начали покидать российский рынок. Чтобы компенсировать потерю технологий, отрасли необходимо объединить усилия и запустить процесс полномасштабного замещения, говорилось в публикации.

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