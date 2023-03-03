В Узбекистане отреагировали на сообщения о подготовке к импорту газа из РФ

Монтажные работы, которые проводятся на магистральных газопроводах Узбекистана, необходимы для того, чтобы повысить эффективность снабжения на юге страны. Об этом заявил в Telegram-канале «Узтрансгаз».

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В компании заявили, что сообщения о связи таких работ с импортом газа из России не имеют отношения к действительности.

Утром 3 марта «Узтрансгаз» проинформировал о подготовке своей инфраструктуры для импорта газа из России.

В пресс-службе пояснили, что «материал, опубликованный 3 марта на странице АО «Узтрансгаз», содержал недостоверную информацию».

В январе «Газпромом» была подписана дорожная карта о сотрудничестве в газовой отрасли с министерством энергетики Узбекистана.