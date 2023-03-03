В Узбекистане отреагировали на сообщения о подготовке к импорту газа из РФ

Монтажные работы, которые проводятся на магистральных газопроводах Узбекистана, необходимы для того, чтобы повысить эффективность снабжения на юге страны. Об этом заявил в Telegram-канале «Узтрансгаз».
В компании заявили, что сообщения о связи таких работ с импортом газа из России не имеют отношения к действительности.
Утром 3 марта «Узтрансгаз» проинформировал о подготовке своей инфраструктуры для импорта газа из России.
В пресс-службе пояснили, что «материал, опубликованный 3 марта на странице АО «Узтрансгаз», содержал недостоверную информацию».
В январе «Газпромом» была подписана дорожная карта о сотрудничестве в газовой отрасли с министерством энергетики Узбекистана.
Ранее СМИ Узбекистана сообщили, что поставки российского газа в Узбекистан могли начаться в текущем месяце. По словам представителя министерства энергетики республики, в стране продолжают вести переговоры с «Газпромом» о газовом сотрудничестве. Он уточнил, что вопрос, касающийся поставок в марте, не обсуждается.