Минфин в марте сократит продажи валюты в 1,6 раза

Министерство финансов с 7 марта сократит продажи юаней в 1,6 раза. Ежедневный объем продаж составит 5,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

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Это связано с тем, что в феврале недобор нефтегазовых доходов оказался ниже прогноза. В начале прошлого месяца ведомство ожидало, что бюджет недополучит 108 млрд рублей, но по факту недобор был меньше 100 млрд.

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Вот что о влиянии сокращения продаж валюты на курс рубля и причинах роста нефтегазовых доходов говорит экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков:

— Скорее всего, увеличилась курсовая разница и это помогло нам собрать чуть больше нефтегазовых доходов — думаю, что из-за этого. При прогнозе доходов на следующий месяц Минфин в основном продлевает цены нефти и курса на следующий месяц, и потом, если эти значения не совпадают с фактом, вносят корректировку, которая учитывается в следующем месяце. Я думаю, что цены на нефть будут несколько выше, а курс, скорее всего, будет несколько слабее в марте по отношению к февралю. Поэтому я думаю, что недополученные доходы окажутся меньше, то есть они окажутся порядка 100 млрд и чуть-чуть меньше 100 млрд рублей, чем Минфин ждет.

— Что касается юаней, влияет или не влияет это на курс рубля?

— Снижение продаж юаней будет влиять на ослабление курса, но незначительно. Я оцениваю общий эффект всех продаж в пределах 1 рубля, то есть если бы Минфин не продавал совершенно с начала года валюту, то курс мог бы быть слабее в пределах 1 рубля от текущего спота. Скорее всего, эффект даже меньше этого из-за того, что сами по себе продажи говорят рынку о том, что запас юаней конечный, он сокращается.

По данным Минфина, нефтегазовые доходы России в феврале выросли к январю на 22,5%. Но если считать год к году, они упали почти в два раза. В прошлом месяце бюджет получил от нефтегазовой отрасли 521 млрд рублей, в феврале прошлого года было свыше 970 млрд. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов:

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

«Действительно, нефтегазовые доходы находятся намного ниже плановых показателей, это связано с ростом дисконта Urals к Brent, который произошел после введения эмбарго на поставки нефтепродуктов в Европу и более раннего запрета на продажу нефти в ЕС. Этот дисконт привел к тому, что продажи российской нефти достаточно сильно сократились. С газом вообще все не очень хорошо, Россия потеряла крупный экспортный рынок в Европе, поэтому я думаю, что будет искусственное увеличение нефтегазовых доходов, я все-таки больше оптимист, в связи с девальвацией рубля и в связи с ростом котировок Brent. Но также правительство пытается ограничить дисконт Urals к Brent, был принят специальный закон на эту тему, что тоже позволит немножко увеличить доходы от нефтегаза».