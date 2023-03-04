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1 час назад

В Европе допустили переход к экономике военного времени

Елена Прошина

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности ЕС необходимо перейти к модели экономики военного времени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Financial Times.

В Европе допустили переход к экономике военного времени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, европейским странам также следует нарастить производство боеприпасов, чтобы не потерпеть поражение в реалиях «конфликта высокой интенсивности»

В статье отмечается, что Бретон оказывает давление на финансовые учреждения, ряд которых даже не сотрудничает с оружейными компаниями, чтобы они чаще предоставляли кредиты таким фирмам.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с президентом США Джо Байденом и обсудил ситуацию на Украине. Он заявил, что союзники должны поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

«Я думаю, что очень важно, чтобы мы послали сигнал о том, что мы продолжим это делать, что мы готовы оставаться с украинцами столько, сколько необходимо», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Глава США в свою очередь поблагодарил Германию за содействие Украине и давление на Россию, включая отказ от поставок российских энергоносителей. Байден заявил, что Шольц инициировал на свой родине «исторические перемены».

Экономика,Экономика России,Тьерри Бретон,Олаф Шольц,Джозеф Байден,ЕС,
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