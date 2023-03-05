TAS: в США скрывают правду о роли Байдена во взрывах на "Северных потоках"

Статья американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на "Северных потоках" выглядит правдоподобно, однако американская пресса не обсуждает это.

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Об этом пишет журнал The American Spectator (TAS). В статье отмечается, что в случае одобрения "Северного потока-2" Берлином объем российского газа, поставляемого в ФРГ и Западную Европу, вырос бы в два раза.

"По понятным причинам многие политики и эксперты рассматривали это как потенциальную зияющую дыру в любых экономических санкциях, которые Запад мог бы ввести против Москвы", — объяснил автор.

В TAS уточняют, что публикация Херша основана на информации анонимных источников. Вместе с тем, в свете обещаний президента США Джо Байдена положить конец газопроводу, история выглядит правдоподобно. Кроме того, как подчеркивается в статье The American Spectator, никто не заинтересован в официальных расследованиях и пресса осознанно замалчивает праву о причастности Байдена к диверсии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". В начале февраля 2023 года Херш опубликовал собственное расследование взрывов на "Северных потоках".