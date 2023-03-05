Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
46 минут назад

TAS: в США скрывают правду о роли Байдена во взрывах на "Северных потоках"

Газета.Ruиещё 7

Статья американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на "Северных потоках" выглядит правдоподобно, однако американская пресса не обсуждает это.

TAS: в США скрывают правду о роли Байдена во взрывах на "Северных потоках"
Фото: ТАССТАСС

Об этом пишет журнал The American Spectator (TAS). В статье отмечается, что в случае одобрения "Северного потока-2" Берлином объем российского газа, поставляемого в ФРГ и Западную Европу, вырос бы в два раза.

"По понятным причинам многие политики и эксперты рассматривали это как потенциальную зияющую дыру в любых экономических санкциях, которые Запад мог бы ввести против Москвы", — объяснил автор.

В TAS уточняют, что публикация Херша основана на информации анонимных источников. Вместе с тем, в свете обещаний президента США Джо Байдена положить конец газопроводу, история выглядит правдоподобно. Кроме того, как подчеркивается в статье The American Spectator, никто не заинтересован в официальных расследованиях и пресса осознанно замалчивает праву о причастности Байдена к диверсии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". В начале февраля 2023 года Херш опубликовал собственное расследование взрывов на "Северных потоках".

Он пишет со ссылкой на источник, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных. Свою диверсию они прикрывали учениями Baltops.

Экономика,Сеймур Херш,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий