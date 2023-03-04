В Европе признали, что импорт товаров в Россию достиг довоенных показателей

Российский импорт в целом в значительной степени вернулся к уровню 2020 года. Анализ данных о торговле при этом показывает, что передовые микросхемы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и в других наложивших санкции странах, поставляются в Россию через третьи государства, — говорится в публикации.