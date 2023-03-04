В Европе признали, что импорт товаров в Россию достиг довоенных показателей

Импорт товаров в Россию достиг показателей 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах Евросоюза. По его словам, большинство товаров продолжали поступать в Россию через дружественные страны, такие как Казахстан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
Российский импорт в целом в значительной степени вернулся к уровню 2020 года. Анализ данных о торговле при этом показывает, что передовые микросхемы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и в других наложивших санкции странах, поставляются в Россию через третьи государства, — говорится в публикации.
Кроме этого собеседник Bloomberg указал на серьезный рост поставок в Россию из Китая. Он подчеркнул, что Пекин играет большую роль в снабжении Москвы в период проведения военной операции на Украине. При этом евродипломат отметил, что все названные страны неоднократно отрицали, что помогают Кремлю с обходом западных санкций.