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47 минут назад

В Европе признали, что импорт товаров в Россию достиг довоенных показателей

News.ru

Импорт товаров в Россию достиг показателей 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах Евросоюза. По его словам, большинство товаров продолжали поступать в Россию через дружественные страны, такие как Казахстан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

В Европе признали, что импорт товаров в Россию достиг довоенных показателей
Фото: ТАССТАСС

Российский импорт в целом в значительной степени вернулся к уровню 2020 года. Анализ данных о торговле при этом показывает, что передовые микросхемы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и в других наложивших санкции странах, поставляются в Россию через третьи государства, — говорится в публикации.

Кроме этого собеседник Bloomberg указал на серьезный рост поставок в Россию из Китая. Он подчеркнул, что Пекин играет большую роль в снабжении Москвы в период проведения военной операции на Украине. При этом евродипломат отметил, что все названные страны неоднократно отрицали, что помогают Кремлю с обходом западных санкций.

Экономика,ЕС,
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