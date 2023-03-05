Названа причина замедления роста экономики Китая

Рост ВВП Китая по итогам прошлого года затормозился в связи с замедлением глобальной экономики и последствиями кризиса на Украине, объяснило правительство страны. Об этом говорится в докладе о выполнении плана социально-экономического развития, опубликованном в воскресенье, 5 марта, на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва, пишет ТАСС.

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Темпы роста экономики КНР в 2022 году снизились до трех процентов против уровня в 8,1 процента в 2021 году. Показатель не достиг целевого показателя в 5,5 процента и стал одним из минимальных за последние 50 лет. Объем ВВП республики по итогам года составил 121,02 триллиона юаней (около 18 триллионов долларов).

Из отчета следует, что в 2023 году Китай сосредоточится на национальной безопасности, технологической независимости и финансовой стабильности, а не на темпах экономического роста, пишет Bloomberg. Так, Пекин увеличит расходы на оборону сразу на 7,2 процента (до 1,55 триллиона юаней), что является самым быстрым ростом за четыре года.