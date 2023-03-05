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49 минут назад

Замедление темпов роста экономики Китая связали с кризисом на Украине

Lenta.ruиещё 5

Рост ВВП Китая по итогам прошлого года затормозился в связи с замедлением глобальной экономики и последствиями кризиса на Украине, объяснило правительство страны. Об этом говорится в докладе о выполнении плана социально-экономического развития, опубликованном в воскресенье, 5 марта, на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва, пишет ТАСС.

Названа причина замедления роста экономики Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Темпы роста экономики КНР в 2022 году снизились до трех процентов против уровня в 8,1 процента в 2021 году. Показатель не достиг целевого показателя в 5,5 процента и стал одним из минимальных за последние 50 лет. Объем ВВП республики по итогам года составил 121,02 триллиона юаней (около 18 триллионов долларов).

Из отчета следует, что в 2023 году Китай сосредоточится на национальной безопасности, технологической независимости и финансовой стабильности, а не на темпах экономического роста, пишет Bloomberg. Так, Пекин увеличит расходы на оборону сразу на 7,2 процента (до 1,55 триллиона юаней), что является самым быстрым ростом за четыре года.

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В текущем году Китай ожидает, что рост экономики составит пять процентов. Такую цель аналитики называют скромной, учитывая успехи прошлого года. Эксперты агентства отмечают, что более осторожный прогноз в этом году восстановит доверие к властям и позволит главе государства Си Цзиньпину и его новым экономическим чиновникам добиться достижения ключевых целей. Однако существуют риски разочаровать финансовые рынки после значительного роста на прошлой неделе — ралли произошло на фоне более активного, чем ожидалось, восстановления экономики после нескольких лет жестких антиковидных мер.

Экономика,Цзиньпин Си,
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