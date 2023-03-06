Bloomberg: Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Азии и Европы

Саудовская Аравия повысила апрельские цены на нефть для Азии и Европы. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости» Виталий Аньков/РИА «Новости»

Так, отпускная цена сорта Arab Light для Азии на апрель увеличилась до 2,5 долларов выше стоимости бенчмарка Oman-Dubai. Это на 50 процентов выше стоимости за март.

В свою очередь компания Saudi Aramco повысила цены на апрельские поставки нефти в Северо-Западную Европу на один доллар за баррель, пишет Bloomberg.

Недавно профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский заявил, что Саудовская Аравия не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от доллара при торговле нефтью, так как все расчеты за ресурс сегодня происходят именно в этой валюте.