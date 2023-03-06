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1 час назад

Минэнерго Турции сообщило, что Стамбульский газовый саммит в марте не состоится

ТАСС

Стамбульский газовый саммит, запланированный на 22 марта, не состоится в этом месяце. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в Министерстве природных ресурсов и энергетики Турции.

Стамбульский газовый саммит перенесен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, на данный момент известно, что 22 марта он не состоится. Возможная дата проведения не называлась", - сказал собеседник агентства.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез 30 января сообщил, что на 14-15 февраля запланирован Стамбульский газовый саммит, куда планируется пригласить представителей стран - производителей газа и потребителей из числа государств Европы. Затем он был перенесен на 22 марта.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя" с идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Он пояснял, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они будут в этом заинтересованы. Анкара позитивно отнеслась к этой инициативе и заявила, что значительная часть инфраструктуры для создания в Стамбуле хаба и центра торговли газом у нее готова.

Экономика,Фатих Донмез,Владимир Путин,
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