Стамбульский газовый саммит перенесен

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя" с идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Он пояснял, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они будут в этом заинтересованы. Анкара позитивно отнеслась к этой инициативе и заявила, что значительная часть инфраструктуры для создания в Стамбуле хаба и центра торговли газом у нее готова.