Эксперт оценил новое заявление Турции по газовому хабу

На текущем этапе разработки проекта газового хаба в Турции никакого дополнительного строительства объектов там не требуется, заявление члена Совета по безопасности и внешней политике при президенте страны Чагры Эрхана о необходимости российских инвестиций в проект является элементом торга. Об этом в комментарии Рамблеру заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Говоря о необходимости российских инвестиций для строительства газового хаба, турецкая сторона пытается воспользоваться ситуацией и получить для себя большую экономическую выгоду от реализации проекта, выразил мнение специалист.
"Они хотят попросить какие-то скидки либо отсрочку платежей за поставки российского газа, что турки делали и раньше. Поэтому, думаю, заявление Эрхана - это элемент торга с Россией в вопросе поставок газа. Потому что ничего нового строить в Турции никто и не собирался", — заявил Юшков.
Позицию Анкары по вопросу нового хаба Юшков назвал противоречивой.
"Турки ранее заявляли, что проведут торжественную церемонию и запустят хаб уже в начале февраля. Но теперь уже говорят, что, оказывается, нужно что-то строить, что требуются инвестиции, мол, у нас на это денег нет - давайте, платите вы. Так что это, с одной стороны, элемент торга, с другой - попытка объяснить то, почему хаб не был открыт в начале февраля, как это планировалось ранее.
С точки зрения имиджа руководству Турции сейчас не до церемонии открытия хаба. Главное для властей страны после землетрясений - продемонстрировать свою сопричастность к общей трагедии, а не заниматься торжественным перерезанием ленточек", — отметил эксперт.
Юшков предположил, что на международной встрече 22 марта, где будут обсуждаться перспективы хаба, турецкая сторона попытается увязать вопрос запуска проекта с вопросом условий поставок российского газа для турецкого рынка.
Ранее Чагры Эрхан заявил о необходимости российских инвестиций для строительства газового хаба в Турции. По его словам, после землетрясений в Турции приоритеты властей страны изменились, у Анкары в настоящее время нет средств на реализацию проекта.
В Турции, как передавало РИА Новости, ранее анонсировали международную встречу стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу. Она должна была состояться 14-15 февраля. Из-за землетрясений, с которыми столкнулась страна, встречу перенесли. Как писало агентство, предварительная дата проведения переговоров - 22 марта.