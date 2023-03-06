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49 минут назад

Заявление о необходимости инвестиций РФ для газового хаба в Турции объяснили

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

На текущем этапе разработки проекта газового хаба в Турции никакого дополнительного строительства объектов там не требуется, заявление члена Совета по безопасности и внешней политике при президенте страны Чагры Эрхана о необходимости российских инвестиций в проект является элементом торга. Об этом в комментарии Рамблеру заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт оценил новое заявление Турции по газовому хабу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В заявлении Эрхана не совсем понятно, о каких затратах идет речь, потому что на нынешнем этапе проект не предполагает строительства никаких объектов. То есть там нет никакой дополнительной инфраструктуры. На нынешнем этапе проект газового хаба предполагает просто то, что покупатели должны совершать сделки с пунктом отгрузки в Турции - там будет точка сдачи-приемки. А дальше - в Европу - этот газ пойдет, будучи собственностью европейских компаний. Потом, если востребованность этого хаба будет нарастать, тогда будет возможно строительство, например, новых газопроводов из России в Турцию, чтобы поставлять большие объемы. Также будет возможно строительство новых газовых хранилищ. Но пока речи об этом не идет.

Сейчас для проекта хаба в Турции, условно говоря, даже не надо строить никакое здание, потому что сделки по сути все равно происходят в виртуальном пространстве. Сделки можно заключать и на бирже, открыв новые торги, но эта биржа уже есть в Турции. Поэтому пока ничего нового для хаба не требуется.
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
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Говоря о необходимости российских инвестиций для строительства газового хаба, турецкая сторона пытается воспользоваться ситуацией и получить для себя большую экономическую выгоду от реализации проекта, выразил мнение специалист.

"Они хотят попросить какие-то скидки либо отсрочку платежей за поставки российского газа, что турки делали и раньше. Поэтому, думаю, заявление Эрхана - это элемент торга с Россией в вопросе поставок газа. Потому что ничего нового строить в Турции никто и не собирался", — заявил Юшков.

Позицию Анкары по вопросу нового хаба Юшков назвал противоречивой.

"Турки ранее заявляли, что проведут торжественную церемонию и запустят хаб уже в начале февраля. Но теперь уже говорят, что, оказывается, нужно что-то строить, что требуются инвестиции, мол, у нас на это денег нет - давайте, платите вы. Так что это, с одной стороны, элемент торга, с другой - попытка объяснить то, почему хаб не был открыт в начале февраля, как это планировалось ранее.

С точки зрения имиджа руководству Турции сейчас не до церемонии открытия хаба. Главное для властей страны после землетрясений - продемонстрировать свою сопричастность к общей трагедии, а не заниматься торжественным перерезанием ленточек", — отметил эксперт.

Юшков предположил, что на международной встрече 22 марта, где будут обсуждаться перспективы хаба, турецкая сторона попытается увязать вопрос запуска проекта с вопросом условий поставок российского газа для турецкого рынка.

Ранее Чагры Эрхан заявил о необходимости российских инвестиций для строительства газового хаба в Турции. По его словам, после землетрясений в Турции приоритеты властей страны изменились, у Анкары в настоящее время нет средств на реализацию проекта.

В Турции, как передавало РИА Новости, ранее анонсировали международную встречу стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу. Она должна была состояться 14-15 февраля. Из-за землетрясений, с которыми столкнулась страна, встречу перенесли. Как писало агентство, предварительная дата проведения переговоров - 22 марта.

Экономика,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
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