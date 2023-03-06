Эксперт оценил новое заявление Турции по газовому хабу

В заявлении Эрхана не совсем понятно, о каких затратах идет речь, потому что на нынешнем этапе проект не предполагает строительства никаких объектов. То есть там нет никакой дополнительной инфраструктуры. На нынешнем этапе проект газового хаба предполагает просто то, что покупатели должны совершать сделки с пунктом отгрузки в Турции - там будет точка сдачи-приемки. А дальше - в Европу - этот газ пойдет, будучи собственностью европейских компаний. Потом, если востребованность этого хаба будет нарастать, тогда будет возможно строительство, например, новых газопроводов из России в Турцию, чтобы поставлять большие объемы. Также будет возможно строительство новых газовых хранилищ. Но пока речи об этом не идет.



Сейчас для проекта хаба в Турции, условно говоря, даже не надо строить никакое здание, потому что сделки по сути все равно происходят в виртуальном пространстве. Сделки можно заключать и на бирже, открыв новые торги, но эта биржа уже есть в Турции. Поэтому пока ничего нового для хаба не требуется.



Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ