Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
34 минуты назад

Комитет Госдумы одобрил законопроект о внедрении цифрового рубля

ТАССиещё 8

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о цифровом рубле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Видео дня

Законопроект определяет понятия "платформа цифрового рубля", "правила платформы цифрового рубля", "участник платформы цифрового рубля", "пользователь платформы цифрового рубля", "цифровой счет (кошелек)". Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом - оператором платформы цифрового рубля. Устанавливаются требований к организации функционирования платформы цифрового рубля, порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счет (кошелька) и доступа к платформе цифрового рубля.

В проекте закона дифференцируются понятия "электронные денежные средства" и "безналичные расчеты в форме перевода цифровых рублей", понятия "электронные денежные средства" и "цифровые рубли". Устанавливаются особенности перевода цифровых рублей, в частности, уточнение момента наступления безотзывности, а также окончательности перевода цифровых рублей, а также обстоятельства, при которых распоряжение о переводе цифровых рублей не подлежит исполнению, уточняются особенности наблюдения в национальной платежной системе в связи с функционированием платформы цифрового рубля.

В соответствии с документом, за Банком России будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, а также выполнение функций по организации и обеспечению функционирования платформы цифрового рубля. Кроме того, устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями. Расширяются функции совета директоров Банка России в части определения тарифов на услуги, оказываемые в рамках платформы, перечня разрешенных операций с цифровыми рублями.

Комитет Госдумы также одобрил поправки в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание нового вида договора - договора цифрового счета или кошелька, порядок и особенности его заключения, а также порядок проведения расчетов цифровыми рублями.

Экономика,Анатолий Аксаков,Банк России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий