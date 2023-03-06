Комитет Госдумы одобрил законопроект о цифровом рубле

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля.

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Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

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Законопроект определяет понятия "платформа цифрового рубля", "правила платформы цифрового рубля", "участник платформы цифрового рубля", "пользователь платформы цифрового рубля", "цифровой счет (кошелек)". Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом - оператором платформы цифрового рубля. Устанавливаются требований к организации функционирования платформы цифрового рубля, порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счет (кошелька) и доступа к платформе цифрового рубля.

В проекте закона дифференцируются понятия "электронные денежные средства" и "безналичные расчеты в форме перевода цифровых рублей", понятия "электронные денежные средства" и "цифровые рубли". Устанавливаются особенности перевода цифровых рублей, в частности, уточнение момента наступления безотзывности, а также окончательности перевода цифровых рублей, а также обстоятельства, при которых распоряжение о переводе цифровых рублей не подлежит исполнению, уточняются особенности наблюдения в национальной платежной системе в связи с функционированием платформы цифрового рубля.

В соответствии с документом, за Банком России будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, а также выполнение функций по организации и обеспечению функционирования платформы цифрового рубля. Кроме того, устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями. Расширяются функции совета директоров Банка России в части определения тарифов на услуги, оказываемые в рамках платформы, перечня разрешенных операций с цифровыми рублями.