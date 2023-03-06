Индии удалось сэкономить на закупках российской нефти с апреля по декабрь 2022 года всего 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Indian Express.

По данным издания, по итогам трех кварталов Индия закупала нефть по цене в 99,2 доллара за баррель, а без учета поставок из России — 101,2 доллара за баррель. Таким образом скидки на топливо РФ в период с апреля по декабрь 2022 года не помогли Нью-Дели сильно сэкономить, поскольку разница составила всего 2,5 миллиарда долларов.

По итогам трех кварталов Индия потратила 126,51 миллиарда долларов на закупку нефти, из которых на Россию пришлось почти 22 миллиарда долларов. Известно, что средняя стоимость нефти из РФ для Нью-Дели составила 90,9 доллара за баррель, то есть на 10,3 доллара ниже, чем топливо из других стран.