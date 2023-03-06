Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
29 минут назад

Индия сэкономила на российской нефти 2,5 миллиарда долларов

Елена Прошина

Индии удалось сэкономить на закупках российской нефти с апреля по декабрь 2022 года всего 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Indian Express.

По данным издания, по итогам трех кварталов Индия закупала нефть по цене в 99,2 доллара за баррель, а без учета поставок из России — 101,2 доллара за баррель. Таким образом скидки на топливо РФ в период с апреля по декабрь 2022 года не помогли Нью-Дели сильно сэкономить, поскольку разница составила всего 2,5 миллиарда долларов.

По итогам трех кварталов Индия потратила 126,51 миллиарда долларов на закупку нефти, из которых на Россию пришлось почти 22 миллиарда долларов. Известно, что средняя стоимость нефти из РФ для Нью-Дели составила 90,9 доллара за баррель, то есть на 10,3 доллара ниже, чем топливо из других стран.

В Индии заявили о проблемах с покупкой российской нефти

Стоит отметить, что скидки на нефть со стороны России сделали из страны одного из главных поставщиков сырья в Индию. РФ удалось потеснить Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Экономика,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий