В ФРГ признали, что отказ от российского газа не прошел без последствий

За сохранение энергоснабжения Германии пришлось заплатить определенную цену, признал на пресс-конференции глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Об этом пишет ТАСС.

Хабек напомнил, что в общем объеме поставок доля российского газа составляла 55%. Он добавил, что сохранение энергоснабжения государства после отказа от топлива из России следует считать «гигантским достижением».

Вместе с тем, уточнил министр, «это достижение, за которое многие люди заплатили цену».

Хабек отметил, что в стране в 2022 году проходили напряженные дискуссии по вопросу о достижении энергонезависимости. В результате, от поставок энергоресурса удалось отказаться.

По его словам, полностью исключить ситуацию, при которой в подземные газовые хранилища попадает топливо из России, все же нельзя.