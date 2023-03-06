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55 минут назад

В ФРГ признали, что отказ от российского газа не прошел без последствий

Илья Родин

За сохранение энергоснабжения Германии пришлось заплатить определенную цену, признал на пресс-конференции глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Об этом пишет ТАСС.

В ФРГ признали, что отказ от российского газа не прошел без последствий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хабек напомнил, что в общем объеме поставок доля российского газа составляла 55%. Он добавил, что сохранение энергоснабжения государства после отказа от топлива из России следует считать «гигантским достижением».

Вместе с тем, уточнил министр, «это достижение, за которое многие люди заплатили цену».

Хабек отметил, что в стране в 2022 году проходили напряженные дискуссии по вопросу о достижении энергонезависимости. В результате, от поставок энергоресурса удалось отказаться.

По его словам, полностью исключить ситуацию, при которой в подземные газовые хранилища попадает топливо из России, все же нельзя.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия добилась полной независимости от поставок энергоресурсов из России. Он заметил, что отказ от поставок российских нефти, угля, газа не оказал влияние на экономику державы.

Экономика,Роберт Хабек,Олаф Шольц,
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