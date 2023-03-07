В Кремле прокомментировали работу потолка цен на нефть

Россия не будет признавать никакого "потолка цен" на отечественную нефть и приняла меры, чтобы не допустить ущерба своим интересам. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна , который заявил, что введенный Группой семи и рядом ее союзников потолок цен на российскую нефть "работает".

"Конечно, мы приняли свои собственные меры. И, естественно, никакого потолка мы не признаём и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", - отреагировал Песков.

"Ведь потолок и так был достаточно "вольготно установлен", это первое, это с их точки зрения. Поэтому, с одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, из существующей практики", - пояснил Песков.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую по морю российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.