Глава компании Gunvor считает, что потолок цен на нефть из РФ работает

Российская нефть имеет важное значение для мирового рынка, и потолок цен позволил сохранить ее поставки. Такое мнение высказал глава международной энергетической компании Gunvor Group Торнбьорн Торнквист, выступая на конференции Ceraweek в Хьюстоне. Трансляция выступления ведется на сайте мероприятия.

"Российская нефть нужна мировым рынкам, и она продолжает на эти рынки поступать, хотя и по более низким ценам", - сказал он.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.