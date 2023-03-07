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32 минуты назад

В Бундестаге заявили, что депутатов не информируют о следствии вокруг "Северных потоков"

ТАССиещё 2

Германские парламентарии не получают информацию о расследовании диверсий на "Северных потоках", такая ситуация неприемлема. Об этом заявил в ответ на запрос ТАСС глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст.

В Бундестаге прокомментировали следствие вокруг "Северных потоков"
Фото: ТАССТАСС

"Мы не знаем, кто и как ведет расследование. Депутаты Бундестага не получают информацию о процессе, - сказал представитель Левой партии. - Происходящее абсолютно неприемлемо. В конце концов, речь идет об атаке на энергетическую инфраструктуру Германии. Судя по всему, то, что до сих пор было выявлено в результате данного тайного следствия, является государственной тайной".

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Как заявлял ранее корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре, ФРГ не получает данных от союзников по этому расследованию. По его данным, Норвегия, Швеция и Дания не делятся информацией с Германией и Берлин не может с этим ничего поделать.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".

Правительство ФРГ до сих пор воздерживалось от оценок относительно организаторов диверсии, предлагало дождаться окончания расследования.

Экономика,Клаус Эрнст,Сеймур Херш,Джозеф Байден,Генпрокуратура РФ,Бундестаг,
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