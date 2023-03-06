В США назвали три пути поставок газа в Европу

Председатель совета директоров нефтегазовой компании из США Chevron Майк Вирт озвучил три способа поставлять газ из Соединённых Штатов в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото:

По его словам, существует три способа. Первый – постройка нового трубопровода. По словам Вирта, это крайне сложный проект, который потребует миллиардов долларов капиталовложений. Второй названный способ – задействование уже существующей инфраструктуры.

«Мы не являемся партнерами в этих производственных мощностях», – заявил он.

Последним способом, который озвучил Вирт стали поставки сжиженного природного газа в танкерах по Средиземному морю.