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1 час назад

В США назвали три пути поставок газа в Европу

Елена Прошина

Председатель совета директоров нефтегазовой компании из США Chevron Майк Вирт озвучил три способа поставлять газ из Соединённых Штатов в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США назвали три пути поставок газа в Европу
Фото: 

По его словам, существует три способа. Первый – постройка нового трубопровода. По словам Вирта, это крайне сложный проект, который потребует миллиардов долларов капиталовложений. Второй названный способ – задействование уже существующей инфраструктуры.

«Мы не являемся партнерами в этих производственных мощностях», – заявил он.

Последним способом, который озвучил Вирт стали поставки сжиженного природного газа в танкерах по Средиземному морю.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стала полностью независимой от поставок энергоресурсов из России.

Экономика,Олаф Шольц,
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