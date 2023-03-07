Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Украинскому ВВП спрогнозировали спад в 2023 году

Lenta.ruиещё 2

Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил об ухудшении прогноз роста ВВП страны в этом году с 3,2 процента до 1 процента. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Опубликован прогноз для украинской экономики
Фото: ТАССТАСС

По его словам, прогноз роста ВВП упал в связи с предположением, что военные действия не завершатся в середине года.

Соболев выразил мнение, что экономика Украины прошла пик инфляции, и с 26,6 процента в 2022 году она уменьшится до 24 процентов.

В январе Министерство экономики Украины сообщало, что по итогам 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) республики упал на 30,4 процента. В ведомстве подчеркнули, что это оказалось худшим результатом в истории страны.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб экономике Украины в результате боевых действий на территории страны составляет более 700 миллиардов долларов.

Экономика,Денис Шмыгаль,Алексей Соболев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий