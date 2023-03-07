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44 минуты назад

Система «Мир» получит новую важную функцию

Елена Прошина

Российская платежная система «Мир» обязала кредитные учреждения запускать банковские переводы между корпоративными счетами по картам «Мир», сообщает РБК.

Система «Мир» получит новую важную функцию
Фото: ТАССТАСС

Как ожидается, это произойдет в конце апреля текущего года. Кредитные организации могут начать внедрение b2b-переводов для своих корпоративных клиентов с 25 апреля. Компании потеряли возможность проведения таких операций после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard.

Теперь отправлять средства круглые сутки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются держателями корпоративных карт «Мир». Средства будут поступать через мобильный банк или личный кабинет. Отмечается, что срок внедрения операции в каждом банке может варьироваться.

С помощью нового сервиса можно будет переводить средства с одной бизнес-карты на другую, зная только номер карты получателя, что значительно упрощает процесс переводов между корпоративными счетами. В настоящее время компании в России отправляют деньги по старой схеме с помощью платежных поручений.

Запуск новых переводов может помочь лучше отслеживать операции мошенников, так как платежная система видит совокупность транзакций по всем банкам. Каждый банк по отдельности этого лишен.

По данным Банка России, на конец третьего квартала прошлого года отечественные финансовые учреждения выпустили 6,6 млн карт для юридических лиц, с помощью которых было проведено 380,5 млн различных операций, сумма которых составила 4,3 трлн руб.

Экономика,Банк России,Visa,
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