Система «Мир» получит новую важную функцию

Российская платежная система «Мир» обязала кредитные учреждения запускать банковские переводы между корпоративными счетами по картам «Мир», сообщает РБК.

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Как ожидается, это произойдет в конце апреля текущего года. Кредитные организации могут начать внедрение b2b-переводов для своих корпоративных клиентов с 25 апреля. Компании потеряли возможность проведения таких операций после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard.

Теперь отправлять средства круглые сутки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются держателями корпоративных карт «Мир». Средства будут поступать через мобильный банк или личный кабинет. Отмечается, что срок внедрения операции в каждом банке может варьироваться.

С помощью нового сервиса можно будет переводить средства с одной бизнес-карты на другую, зная только номер карты получателя, что значительно упрощает процесс переводов между корпоративными счетами. В настоящее время компании в России отправляют деньги по старой схеме с помощью платежных поручений.

Запуск новых переводов может помочь лучше отслеживать операции мошенников, так как платежная система видит совокупность транзакций по всем банкам. Каждый банк по отдельности этого лишен.