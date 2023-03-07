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1 час назад

Советник Байдена заявил о результатах потолка цен на нефть из РФ

Елена Прошина

Рассуждать о результативности потолка цен на нефть из России рано, но пока «все идет хорошо», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление старшего советника американского лидера по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

Советник Байдена заявил о результатах потолка цен на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пока об этом говорить «слишком рано».

В декабре 2022 года страны, входящие в G7, а также Австралия, ввели потолок цен на российскую нефть. Было решено, что российское сырье будет торговаться на уровне 60 долларов за баррель. Под исключения попали поставки топлива по нефтепроводу «Дружба». В ответ на это российские власти отказались от поставок энергоносителя тем странам, которые поддержат потолок цен. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина начал действовать с 1 февраля текущего года.

Кроме того, Европейский союз расширил ограничительные меры, распространив потолок цен на нефтепродукты. Как сообщил российский вице-премьер Александр Новак, в настоящее время изучается вопрос, нужно ли вводить ответные меры на потолок цен на нефтепродукты.

Экономика,Амос Хохштейн,Александр Новак,Владимир Путин,ЕС,
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