Советник Байдена заявил о результатах потолка цен на нефть из РФ

Рассуждать о результативности потолка цен на нефть из России рано, но пока «все идет хорошо», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление старшего советника американского лидера по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

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По его словам, пока об этом говорить «слишком рано».

В декабре 2022 года страны, входящие в G7, а также Австралия, ввели потолок цен на российскую нефть. Было решено, что российское сырье будет торговаться на уровне 60 долларов за баррель. Под исключения попали поставки топлива по нефтепроводу «Дружба». В ответ на это российские власти отказались от поставок энергоносителя тем странам, которые поддержат потолок цен. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина начал действовать с 1 февраля текущего года.