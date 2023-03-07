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1 час назад

США и ЕК обсудили способы лишить Россию доходов от алмазов

Lenta.ruиещё 3

Представители Госдепартамента США и Еврокомиссии (ЕК) обсудили с ведущими представителями алмазной отрасли, как лишить Россию доходов от продажи драгоценных камней. Об этом сообщает РИА Новости.

США и ЕК обсудили способы лишить Россию доходов от алмазов
Фото: ТАССТАСС

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что стороны затронули важность участия алмазной индустрии «в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов».

Беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать поток доходов России от продажи драгоценных камней.

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами», — заверили представители бизнеса.

В марте 2022 года сообщалось, что американский ювелирный бренд Tiffany & Co, принадлежащий холдингу LVMH, отказался от закупки новых алмазов, добытых на территории России из-за ситуации на Украине. Решение компании распространяется на драгоценные камни, добытые в стране после 21 марта.

Экономика,Tiffany & Co,Еврокомиссия,Госдеп США,
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