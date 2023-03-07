Названы причины снижения числа соискателей на рынке труда в РФ

Рекордный дефицит соискателей, который сложился на российском рынке труда к концу прошлого года, может быть обусловлен рядом причин, считает генеральный директор HR-агентства «Favourite Partners» Наталья Дубинникова. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее стало известно, что на рынке труда в последнем квартале 2022 года сложился рекордный дефицит соискателей. По оценкам FinExpertiza, на каждого безработного россиянина приходилось в среднем по 2,5 вакансии — это максимальный показатель с 2005 года. Число вакансий снизилось на 18 процентов, численность вставших на биржу на 32 процента.

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«Думаю, причина в том, что большое количество сокращений коснулось "белых воротничков", то есть управленческого персонала среднего и высшего уровня», — полагает Дубинникова.

Многие из них, по ее словам, стали заниматься собственной практикой: оформлять ИП или самозанятость, продавать свои услуги и консультации или собираться в проектные команды. Формально эти люди остались безработными, но фактически не остались без работы, поэтому в статистику по соискателям не попали, убеждена собеседница «Ленты.ру».

Могла оказать влияние на количество соискателей на рынке труда, по мнению Дубинниковой, и релокация.

«При этом кто-то нашел работу за рубежом, кто-то оказывает услуги удаленно, а кто-то, вообще, вернулся, спокойно себе работает по договору и на биржу не становится. В кризис люди ищут самые разные варианты, и привычный путь поиска через работный сайт или биржу — не единственное возможное решение», — поделилась она.

Дубинникова также отметила, что топ-менеджеры обычно ищут работу через прямые контакты с компаниями, профессиональные сообщества или агентства.

«Многие из них сейчас в поиске, но вы не найдете их резюме на сайтах или на бирже, а следовательно — они не попадут в статистику», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в России в январе 2023 года, по официальным данным, достиг исторического минимума. По ее словам, количество зарегистрированных безработных опустилось до 563,6 тысячи человек (3,6 процента).