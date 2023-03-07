Товарооборот России и Евросоюза достиг максимума за 8 лет

Импорт товаров из России по итогам 2022 года оказался на историческом максимуме и составил почти 204 млрд евро, а товарооборот с Евросоюзом достиг рекордных значений в более чем 258 млрд евро, свидетельствуют данные Евростата.

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Согласно данным Евростата, импорт российских товаров в ЕС в прошлом году вырос на четверть и составил 203,4 млрд евро, в то же время снизился на 38,1% экспорт из Евросоюза, чего не было с 2005 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что снижение европейского экспорта не помешало достичь максимального за восемь лет уровня товарооборота, который за год увеличился на 2,3% и составил 258,6 млрд евро.