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1 час назад

Евростат: Товарооборот России и Евросоюза достиг максимума за восемь лет

Деловая газета "Взгляд"иещё 10

Импорт товаров из России по итогам 2022 года оказался на историческом максимуме и составил почти 204 млрд евро, а товарооборот с Евросоюзом достиг рекордных значений в более чем 258 млрд евро, свидетельствуют данные Евростата.

Товарооборот России и Евросоюза достиг максимума за 8 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным Евростата, импорт российских товаров в ЕС в прошлом году вырос на четверть и составил 203,4 млрд евро, в то же время снизился на 38,1% экспорт из Евросоюза, чего не было с 2005 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что снижение европейского экспорта не помешало достичь максимального за восемь лет уровня товарооборота, который за год увеличился на 2,3% и составил 258,6 млрд евро.

Напомним, ЕС после начала спецоперации на Украине ввел против России уже десять пакетов санкций.

Экономика,ЕС,
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