США и ЕС задумали лишить Россию доходов от алмазов

Координатор по санкциям Госдепа США Джеймс О'Брайен и представитель Еврокомиссии Денис Редоннет обсудили с бизнесом «дальнейшие шаги в отношении российских алмазов». Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

На встрече, организованной О’Брайеном и Редоннетом, присутствовали представители алмазных отраслей США и ЕС - ведущие розничные продавцы бриллиантов, производители, лаборатории и отраслевые торговые ассоциации.

Европейский и американский чиновники заявили собравшимся о «важности участия алмазной отрасли в будущих импортных мерах, связанных с Россией».

О'Брайен и Редоннет подчеркнули, что Москва продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами. Их дискуссия с бизнесом сосредоточилась на «наиболее эффективных способах подорвать этот поток доходов» на фоне украинского кризиса.