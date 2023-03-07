США и ЕС задумали лишить Россию доходов от алмазов

Координатор по санкциям Госдепа США Джеймс О'Брайен и представитель Еврокомиссии Денис Редоннет обсудили с бизнесом «дальнейшие шаги в отношении российских алмазов». Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.
На встрече, организованной О’Брайеном и Редоннетом, присутствовали представители алмазных отраслей США и ЕС - ведущие розничные продавцы бриллиантов, производители, лаборатории и отраслевые торговые ассоциации.
Европейский и американский чиновники заявили собравшимся о «важности участия алмазной отрасли в будущих импортных мерах, связанных с Россией».
О'Брайен и Редоннет подчеркнули, что Москва продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами. Их дискуссия с бизнесом сосредоточилась на «наиболее эффективных способах подорвать этот поток доходов» на фоне украинского кризиса.
В конце февраля 2023 года появилась информация, что ЕС и страны G7 достигли политического соглашения об эмбарго на импорт российских алмазов. Bloomberg сообщало, что европейские и американские чиновники обсуждают способы отслеживания российских алмазов, пересекающих границы, - без этого санкции не будут эффективными.