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1 час назад

ЕС к апрелю сформирует картель для закупок газа

ТАСС

Евросоюз (ЕС) в следующем месяце планирует объявить тендер на поставку газа в попытке снизить цены на энергоносители. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович в опубликованном во вторник интервью агентству Bloomberg.

Евросоюз сформирует картель для закупок газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ожидается, что после объявления тендера ЕС к июню подпишет первые контракты с поставщиками из США, Африки и с Ближнего Востока.

"Я надеюсь, что мы создадим новую систему, которая повысит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители", - заявил Шефчович.

По его словам, более 50 поставщиков со всего мира заинтересованы в энергетическом сотрудничестве с Европой.

По предварительным оценкам, совместный спрос 27 стран - членов ЕС составит 24 млрд куб. м в течение ближайших трех лет. Шефчович отметил, что наибольший интерес к совместным закупкам газа со стороны европейских промышленных потребителей наблюдается в таких отраслях, как производство стали, алюминия, керамики, стекла и автомобилей.

"Все более насущной становится необходимость разобраться с ценами. Мы не можем усилить нашу экономику при такой огромной разнице в ценах с США и Китаем," - подчеркнул он.

Ранее Еврокомиссия предлагала план мер по сдерживанию цен на газ, которые включали механизм "динамичного ограничения" в случае больших скачков цен на газовой бирже Амстердама, однако на временной основе - не более чем на три месяца. Предлагается также применять апробированную на вакцинах от коронавируса формулу коллективных закупок газа, которые удовлетворят по крайней мере 15% от общей европейской потребности в данном виде топлива.

Экономика,Марош Шефчович,Еврокомиссия,ЕС,
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