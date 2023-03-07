Евросоюз сформирует картель для закупок газа

Евросоюз (ЕС) в следующем месяце планирует объявить тендер на поставку газа в попытке снизить цены на энергоносители. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович в опубликованном во вторник интервью агентству Bloomberg.

Ожидается, что после объявления тендера ЕС к июню подпишет первые контракты с поставщиками из США, Африки и с Ближнего Востока.

"Я надеюсь, что мы создадим новую систему, которая повысит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители", - заявил Шефчович.

По его словам, более 50 поставщиков со всего мира заинтересованы в энергетическом сотрудничестве с Европой.

По предварительным оценкам, совместный спрос 27 стран - членов ЕС составит 24 млрд куб. м в течение ближайших трех лет. Шефчович отметил, что наибольший интерес к совместным закупкам газа со стороны европейских промышленных потребителей наблюдается в таких отраслях, как производство стали, алюминия, керамики, стекла и автомобилей.

"Все более насущной становится необходимость разобраться с ценами. Мы не можем усилить нашу экономику при такой огромной разнице в ценах с США и Китаем," - подчеркнул он.