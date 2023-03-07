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19 минут назад

Восточный экономический форум перенесли

Лера Букина

Росконгресс сообщил о переносе предстоящего Восточного экономического форума на неделю. Он пройдет с 12 по 15 сентября, следует из информации, размещенной на сайте фонда.

Восточный экономический форум перенесли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагалось, что он пройдет в период с 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Отмечается, что решение об уточнении дат ВЭФ-2023 связано с графиком международных мероприятий. По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова, ожидается участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня.

Кроме того, по его словам, восточное направление становится основным в укреплении экономики страны и усилении экспортного потенциала.

Также подчеркивается, что для гостей и жителей Дальнего Востока подготовят обширную культурную программу.

Участниками Восточного экономического форума — 2022 стали 7 тыс. граждан из 68 стран и территорий, включая Россию. Среди них – около 1 700 представителей бизнеса из 700 компаний. На полях Форума подписали 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей.

Экономика,Антон Кобяков,
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