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51 минуту назад

Раскрыты миллионные долги украинцев за электричество

Алиса Селезнёва

Общая задолженность за потребление электроэнергии на Украине достигла 67,5 миллиона долларов, за последние несколько месяцев украинцы «решили не платить за свет». Об этом заявил генеральный директор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко, пишет РИА Новости.

Раскрыты миллионные долги украинцев за электричество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась. Похоже, все так обрадовались от света без перебоев, что решили не платить… Платить за потребленную электроэнергию все равно придется. Сейчас мы имеем около 2,5 миллиарда гривен (67,5 миллиона долларов) долгов от населения», - рассказал Коваленко.

Он отметил, что сумма «колоссальная», особенно в нынешних условиях, когда «энергосистема нуждается в каждой гривне для восстановления».

Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК также предупредил, что в случае накопления большого долга подача света будет отключена, а органы социальной защиты могут отказать в оформлении субсидии.

Ранее на Украине были введены лимиты потребления электроэнергии «для обеспечения баланса в энергосистеме». При этом энергетики обратили особое внимание на сложную ситуацию, которая сложилась на востоке и юге Украине из-за значительных повреждений электросетей во время военных действий.

Российскими военными с 10 октября 2022 года проводятся регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Они начались после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы. Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались массовые отключения электроэнергии.

Экономика,Сергей Коваленко,
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