Раскрыты миллионные долги украинцев за электричество

Общая задолженность за потребление электроэнергии на Украине достигла 67,5 миллиона долларов, за последние несколько месяцев украинцы «решили не платить за свет». Об этом заявил генеральный директор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко, пишет РИА Новости.

«Платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась. Похоже, все так обрадовались от света без перебоев, что решили не платить… Платить за потребленную электроэнергию все равно придется. Сейчас мы имеем около 2,5 миллиарда гривен (67,5 миллиона долларов) долгов от населения», - рассказал Коваленко.

Он отметил, что сумма «колоссальная», особенно в нынешних условиях, когда «энергосистема нуждается в каждой гривне для восстановления».

Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК также предупредил, что в случае накопления большого долга подача света будет отключена, а органы социальной защиты могут отказать в оформлении субсидии.

Ранее на Украине были введены лимиты потребления электроэнергии «для обеспечения баланса в энергосистеме». При этом энергетики обратили особое внимание на сложную ситуацию, которая сложилась на востоке и юге Украине из-за значительных повреждений электросетей во время военных действий.