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44 минуты назад

«Не признаем»: в Кремле жестко ответили на потолок цен

Лера Букина

«Потолок цен» на отечественную нефть, введенный Западом, признаваться Россией не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кроме того, он указал на то, что российская сторона сделала шаги, которые позволят не допустить ущерба своим интересам.

До этого старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн сообщил, ценовой лимит уже действует.

«Никакого потолка мы не признаём и не признаем», - отметил представитель Кремля.

С начала февраля начали действовать топливные санкции нескольких стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них.

«Потолок» определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, которые торгуются с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу в декабре.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков спрогнозировал относительно высокую волатильность на мировом рынке нефти в текущем году. При этом он указал на наличие ряда инструментов, которые позволяют с ней работать

Экономика,Амос Хохштейн,Александр Дюков,Дмитрий Песков,Газпромнефть,ЕС,
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