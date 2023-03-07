Россия сократила поставки газа в Евросоюз на 80%

Россия сократила поставки газа в страны Евросоюза на 80%. Об этом во вторник заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо .

"Мы были самыми большими клиентами России, однако она сократила на 80% поставки [газа] всего за восемь месяцев", - сказала фон дер Ляйен. Выступление транслировали канадские телеканалы.

Глава ЕК подчеркнула, что после начала военной операции РФ на Украине ЕС сделал все возможное, чтобы как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от Москвы.