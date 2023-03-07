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1 час назад

Экономист оценил данные о дефиците бюджета России

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные Минфина России, согласно которым дефицит федерального бюджета в январе - феврале 2023 года предварительно составил 2,58 трлн рублей.

Дефицит в 2,58 трлн рублей в январе - феврале равен приблизительно 10% от нашего бюджета. При этом у нас проходит специальная военная операция, в отношении страны были введены санкции, кроме того, у нас выполняются крупные национальные проекты, идет социальное вспомоществование - все это требует дополнительных расходов.

Вместе с тем 10% от бюджета - это не такая большая сумма. В последнее время мы привыкли к тому, что у нас бюджет должен сводиться с нулем или с плюсом, но на самом деле на определенном промежутке времени можно допускать дефицит бюджета, равный приблизительно такой величине. Однако на длительном временном отрезке дефицит крайне нежелателен. Как и любой другой бюджет, бюджет страны должен быть сбалансирован, то есть сумма расходов должна быть равна сумме доходов. Существуют инструменты, которые позволяют это сделать неинфляционным путем. Без того, чтобы прибегать к дополнительному выпуску денег, к эмиссии. И у нас есть твердое понимание этого. И пока есть источники финансирования дефицита бюджета. Прежде всего, это Фонд национального благосостояния. И тут надо иметь в виду, что ФНБ - это выделенная часть бюджета, которая формировалась в те времена, когда у нас были высокие доходы от продажи энергоресурсов, в первую очередь от нефти. То есть в ФНБ те же бюджетные деньги. Их откладывали на определенный срок, когда настанут более сложные времена. Сейчас они настали, и мы расходуем эти средства.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

В России на фоне дефицита бюджета могут быть предприняты "дополнительные усилия по распространению займа, в том числе внутреннего", отметил собеседник Рамблера.

"Это нормальный неинфляционный инструмент балансирования бюджета. Он снимает денежный навес, который оказывает дополнительное инфляционное давление", — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем экономист заявил, что причин для беспокойства в связи с дефицитом бюджета нет.

"Я не вижу причин для беспокойства, даже если такой дефицит будет в ближайший год-два-три. Мы можем спокойно это выдерживать с учетом того, что наша экономика адаптируется к новым условиям и будет развиваться с достаточной прибылью, чтобы платились налоги, чтобы суммы бюджета возрастали и удовлетворяли все стремления по расходам", — заключил аналитик.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил в беседе с НСН, что покрыть бюджетных дефицит власти могут за счет изъятия прибыли госкомпаний.

Экономика,Михаил Беляев,Александр Сафонов,Минфин России,Фонд национального благосостояния,Финансовый университет,
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