Экономист оценил данные о дефиците бюджета России

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные Минфина России, согласно которым дефицит федерального бюджета в январе - феврале 2023 года предварительно составил 2,58 трлн рублей.
В России на фоне дефицита бюджета могут быть предприняты "дополнительные усилия по распространению займа, в том числе внутреннего", отметил собеседник Рамблера.
"Это нормальный неинфляционный инструмент балансирования бюджета. Он снимает денежный навес, который оказывает дополнительное инфляционное давление", — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем экономист заявил, что причин для беспокойства в связи с дефицитом бюджета нет.
"Я не вижу причин для беспокойства, даже если такой дефицит будет в ближайший год-два-три. Мы можем спокойно это выдерживать с учетом того, что наша экономика адаптируется к новым условиям и будет развиваться с достаточной прибылью, чтобы платились налоги, чтобы суммы бюджета возрастали и удовлетворяли все стремления по расходам", — заключил аналитик.
Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил в беседе с НСН, что покрыть бюджетных дефицит власти могут за счет изъятия прибыли госкомпаний.