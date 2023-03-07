Экономист оценил данные о дефиците бюджета России

"Я не вижу причин для беспокойства, даже если такой дефицит будет в ближайший год-два-три. Мы можем спокойно это выдерживать с учетом того, что наша экономика адаптируется к новым условиям и будет развиваться с достаточной прибылью, чтобы платились налоги, чтобы суммы бюджета возрастали и удовлетворяли все стремления по расходам", — заключил аналитик.