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1 час назад

Американский сенатор назвал виновника подрыва «Северных потоков»

Елена Прошина

Диверсия на «Северных потоках» скорее всего была организована США. Такое мнение выразил сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк, передает РИА Новости.

«Моя догадка — это сделали США», — заявил он.

Блэк считает, что лишь несколько стран из состава НАТО способны организовать нечто подобное, так как для подрыва были использованы продвинутые технологии. Поэтому полковник убежден, что Украина не причастна к инциденту.

«У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог», — указал он.

Блэк подчеркнул, что многим государствам был бы выгоден этот саботаж, однако наибольшую пользу он бы принес США. Следовательно, у Вашингтона есть и мотив, и средства для подрыва «Северных потоков».

Сенатор также напомнил слова президента США Джо Байдена о намерении уничтожить «Северный поток — 2», если Россия вторгнется на Украину. На том же заседании главе США задали вопрос, каким образом США смогли бы провернуть этот трюк, если проект находится под контролем ФРГ. Байден в ответ заверил, что Вашингтон найдет способ.

В Киеве прокомментировали публикацию NYT о «Северных потоках»

Блэк осудил это заявление, указав, что Германия и США — союзники, а Вашингтон для достижения своих целей готов уничтожить проект, в который Берлин вложил огромные деньги.

Экономика,Ричард Блэк,Джозеф Байден,НАТО,
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