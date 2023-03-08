Американский сенатор назвал виновника подрыва «Северных потоков»

Диверсия на «Северных потоках» скорее всего была организована США. Такое мнение выразил сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк, передает РИА Новости.
«Моя догадка — это сделали США», — заявил он.
Блэк считает, что лишь несколько стран из состава НАТО способны организовать нечто подобное, так как для подрыва были использованы продвинутые технологии. Поэтому полковник убежден, что Украина не причастна к инциденту.
«У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог», — указал он.
Блэк подчеркнул, что многим государствам был бы выгоден этот саботаж, однако наибольшую пользу он бы принес США. Следовательно, у Вашингтона есть и мотив, и средства для подрыва «Северных потоков».
Сенатор также напомнил слова президента США Джо Байдена о намерении уничтожить «Северный поток — 2», если Россия вторгнется на Украину. На том же заседании главе США задали вопрос, каким образом США смогли бы провернуть этот трюк, если проект находится под контролем ФРГ. Байден в ответ заверил, что Вашингтон найдет способ.
Блэк осудил это заявление, указав, что Германия и США — союзники, а Вашингтон для достижения своих целей готов уничтожить проект, в который Берлин вложил огромные деньги.